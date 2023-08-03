AB ve Türkiye, Gümrük Birliği için masaya oturuyor

Bloomberg'e açıklamalarda bulunan AB'nin Gümrükten Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni, "Bu konuda ele alınması gereken zor konular var. Yaz aylarından sonra bunları ekiplerimizle inceleyeceğiz ve Türkiye'den gelen bu yeni sinyallerin üzerine inşa etmenin mümkün olup olmadığına bakacağız" dedi. Gentiloni geçtiğimiz iki hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile iki kez bir araya geldi.