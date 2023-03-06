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ABD Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri'ne çağrıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bugün ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart'ta Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirmiş olduğu ziyarete ilişkin olarak bakanlığa çağrıldı ve kendisinden ziyarete ilişkin izahat istendi.

Haber Merkezi
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD Büyükelçisi Jeff Flake, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 

Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in 4 Mart 2023 tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna gelmesi ziyarete açıklama istendi.

 