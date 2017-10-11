ABD Büyükelçisi Bass: Vize kararı ABD hükümeti tarafından alındı

11 Ekim 2017

ABD Büyükelçisi John Bass bugün Ankara'da diplomasi muhabirleriyle veda toplantısı yaptı.

Büyükelçi Bass, Türkiye’deki görevinden ayrılmadan önce şu açıklamaları yaptı:

- ABD konsolosluk görevlisinin tutukluluğuna ilişkin bilgi alamadık ama temaslar sürüyor.

- Vize hizmetlerini durdurma kararı ABD hükümeti tarafından alındı.

- Metin Topuz Uyuşturucuyla Mücadele Organize Suçlar’da görevliydi. Bu işbirliği sayesinde birçok uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Görev tanımını aşıp başka irtibatlar kurduysa bununla ilgili diğer bilgileri görmekten memnuniyet duyarız.

- ABD misyonlarında saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz.

- ABD, bağımsız Kürdistan’ı desteklemiyor, Kürt koridorunu desteklemiyor, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor.

- İncirlik konusunu Türk yetkililere sorun. Yürürlükte olan anlaşmalar var. Askerlerin giriş çıkışları da bu anlaşmalara bağlı.

- Her hükümet, yabancı temsilcilerle nasıl ilişki kuracağını kendi belirler. Buna saygı duyuyoruz.,

-9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu.

- Bu hafta sonu ayrılıyorum.

- Fetullah Gülen'in iadesi yargı konusu. Bu talep diğer iade taleplerinden ayrı tutulmuyor. ABD hukuk sisteminde masumiyet karinesi temel ilkedir.

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