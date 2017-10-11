ABD Büyükelçisi Bass: Vize kararı ABD hükümeti tarafından alındı
ABD Büyükelçisi John Bass bugün Ankara'da diplomasi muhabirleriyle veda toplantısı yaptı. Vize kararını ABD hükümetinin aldığını söyleyen Bass, "ABD misyonlarında saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz" dedi.
ABD Büyükelçisi John Bass bugün Ankara'da diplomasi muhabirleriyle veda toplantısı yaptı.
Büyükelçi Bass, Türkiye’deki görevinden ayrılmadan önce şu açıklamaları yaptı:
- ABD konsolosluk görevlisinin tutukluluğuna ilişkin bilgi alamadık ama temaslar sürüyor.
- Vize hizmetlerini durdurma kararı ABD hükümeti tarafından alındı.
- Metin Topuz Uyuşturucuyla Mücadele Organize Suçlar’da görevliydi. Bu işbirliği sayesinde birçok uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Görev tanımını aşıp başka irtibatlar kurduysa bununla ilgili diğer bilgileri görmekten memnuniyet duyarız.
- ABD misyonlarında saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz.
- ABD, bağımsız Kürdistan’ı desteklemiyor, Kürt koridorunu desteklemiyor, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor.
- İncirlik konusunu Türk yetkililere sorun. Yürürlükte olan anlaşmalar var. Askerlerin giriş çıkışları da bu anlaşmalara bağlı.
- Her hükümet, yabancı temsilcilerle nasıl ilişki kuracağını kendi belirler. Buna saygı duyuyoruz.,
-9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu.
- Bu hafta sonu ayrılıyorum.
- Fetullah Gülen'in iadesi yargı konusu. Bu talep diğer iade taleplerinden ayrı tutulmuyor. ABD hukuk sisteminde masumiyet karinesi temel ilkedir.
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