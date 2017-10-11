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Dışişleri: İki ABD'li sporcuya vize verildi

Dışişleri Bakanlığı ABD'li iki sporcuya Türkiye gelmeleri için vize verildiğini duyurdu.

Dışişleri: İki ABD'li sporcuya vize verildi
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ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin yankıları sürerken, Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı.

Dışişleri, iki ABD'li sporcuya vize verildiğini ve sporcuların bugün geleceğini bildirdi.

Bu arada, tarifeli uçaklarla geldikleri Atatürk Havalimanı'nda bulunan gümrük kapısındaki ofisten vize almak isteyen Amerikalı bazı yolcular, İstanbul'a giriş yapamadı.

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