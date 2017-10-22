'ABD ile İsrail Türkiye'nin stratejik müttefiki olamaz'

22 Ekim 2017

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD ile İsrail'in Türkiye'nin stratejik müttefiki olamayacağını yıllardır söylediklerini belirterek, "Çünkü bunların bizim topraklarımızın üzerinde gözleri var. Bütün İslam alemini köleleştirmek istiyorlar. Bunlar sömürüyü kendi hakları olarak görürler." dedi.

Partisinin, İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki Kocaeli 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Karamollaoğlu, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, iktidarın ekonomik ve dış politikada başarısız olduğu öne sürdü.

Tarım ve hayvancılıkta dışarıya muhtaç hale gelindiğini savunan Karamollaoğlu, "Başkalarının tohumunu ithal ediyoruz. Büyük ve küçükbaş hayvan ithal ediyoruz. İşsizlik artmış. İç göç artmış. Dış ticaret açığı büyümüş. Her sene 55-60 milyar lira faiz ödüyoruz. Milli gelir adil dağılmıyor. Altta kalanın canı çıkıyor. Asgari ücret açlık sınırında. AK Parti iş başına geldiğinde, 'devleti sanayinin dışına çekeceğiz' demişti. Maalesef cumhuriyetin kuruluşundan beri yapılan fabrikaları, Erbakan hocamızın temelini attığı fabrikaları, çimento hariç hepsini yıktılar." diye konuştu.

"Milli bir ekonomi istiyoruz"

ABD ile İsrail'in Türkiye'nin stratejik müttefiki olamayacağını yıllardır söylediklerini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü bunların bizim topraklarımızın üzerinde gözleri var. Bütün İslam alemini köleleştirmek istiyorlar. Bunlar sömürüyü kendi hakları olarak görürler. 'Biz stratejik ortaksak, müttefiksek bize uyacaksınız' dediler. Niye? 'Biz güçlüyüz.' Siz terör estiren gruplara, bize verdiğiniz silahlardan daha modernini, gelişmişini veriyorsunuz. Ordu kurduruyorsunuz onlara. 'Yaparım, bu benim hakkım.' diyorlar. 'Çünkü Ortadoğu'yu ben bunlarla yöneteceğim.' Şimdi hükümet bağırıyor, 'bu nasıl stratejik müttefiklik?' diyor. Onların nasıl bir stratejik müttefik olduklarını, biz size 16 sene önce söyledik. Biz Türkiye olarak hem daha müreffeh bir noktaya gelebilmek için, hem de başkasına muhtaç olmadan yaşayabilmek ve yeri geldiğinde de başkasına bağlı olmadan kendi politikalarımızı üretebilmek için milli bir ekonomi istiyoruz."

Olağanüstü halin olağan hale geldiğini savunan Karamollaoğlu, "Karısı, kocası işlerinden atılıyor. Maaşları kesiliyor. Mal varlıklarına el konuluyor. Kendisi bir iş aradığı zaman işe giremiyor. Hiçbir geliri yok. Çalışamıyor. Bu zulümdür. Bizim kendi arkadaşlarımızdan bu konuda maalesef dürüstlüğüne, Milli Görüş'teki samimiyetine inandığımız insanlar var. Bu insanların bir kısmı hapse girdi. 'Efendim ne olacak kurunun yanında yaşta yanar, birkaç tane de girsin.' Olmaz arkadaş." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:

"AK Parti, bundan sonra da ne yapacağını şaşırdı. Kabahati kendi politikalarının yanlışlığında aramıyor. 'Ben şu yanlışlığı yaptım' demiyor. Gidiyor, gariban belediye başkanlarının tepesine biniyor. Bu belediye başkanlarını siz seçtiniz. Siz o makama getirdiniz. O belediye başkanlarının birtakım hataları varsa 15 senedir, 25 senedir göremediniz mi? Niye? 'Üst kademenin suçu yok. Aldatılmışız, yanlış yapmışız' diyebilmek için bunu yapıyorlar. Şimdi ne yapacaklar. Belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, bakanlar, milletvekilleri darmadağın olacak, savrulacaklar. Yerine yenileri gelecek, 'bak bizi yanıltanlar gitti. Şimdi bu yeni gelenlerle birlikte çalışacağız' diyecekler. Arkadaş o geriye kalanlar var ya onların içinde ne kadar ehil adam varsa bizimle beraber olacak. Hava alacaksınız, hava."

Kaynak: AA