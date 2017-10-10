10 Ekim 2017

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamda, "IMF/Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere birazdan Washington’a uçuyoruz. ABD ile sorunlarımızı diyalog ile çözeceğiz." dedi.

Öte yandan Şimşek ve beraberindeki heyet, 11-15 Ekim'de her yıl ABD'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda, Türkiye'yi temsil etmek üzere Washington'a gitmek üzere yola çıktı.

Şimşek, söz konusu toplantılar kapsamında, 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları Toplantısına da iştirak edecek.

ABD temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile ikili görüşmeler yapacak olan Şimşek, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Şimşek, ABD temasları süresince ayrıca bir dizi yatırımcı toplantılarına da katılacak.

Kaynak: AA