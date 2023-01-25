ABD: Kur’an yakma NATO birliğine sabotaj olabilir

Emre ERGÜL

Danimarkalı-İsveçli politikacı Rasmus Paludan’ın 21 Ocak’ta İsveç’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler çığ gibi büyürken; olay NATO krizine dönmeye başladı.

Bu yöndeki ilk tepki ABD’den geldi… Kur’an yakılmasının “NATO birliğine karşı bir sabotaj” olabileceğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Türkiye ve İsveç'in arasına kasıtlı olarak mesafe koymaya çalışmış bir provokatörün işi' dedi.

"Kutsal kitapları yakmak son derece saygısız" diye devam eden Price, eyleme yönelik, "tiksindirici," "iğrenç," "mide bulandırıcı" ve "aşağılık" ifadelerini kullandı.

Paludan için “İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ilgili süren tartışma üzerinde kasıtlı olarak bir etki yaratmaya çalışmış olabilir” ifadelerini kullanan Price, İsveç'in tutumunu savunarak, bir eylemin "aynı anda hem hukuki hem de korkunç olabileceğini" söyledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvurunun ardından Türkiye, bu iki ülkeye onay vermek için 'terörle suçladığı' bazı kişilerin iadesini şart koşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Ocak’ta geç saatte İsveç’e yönelik eleştirisi de Avrupa’da geniş yankı buldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Spiegel'de yer alan habere göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamaların ardından, İsveç'in NATO üyeliğinin engellenme tehdidini reddettiğini söyledi.

Stoltenberg, "İfade özgürlüğü İsveç'te ve diğer tüm NATO ülkelerinde önemli bir değer, bu tür protestolar yasadışı değil" ifadelerini kullandı

Finlandiya, İsveç’siz NATO’ya katılımı değerlendiriyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın İsveç olmadan NATO'ya katılmayı düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Finlandiya haber ajansı YLE'nin haberine göre, Haavisto, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakılması ve terör örgütü PKK/ YPG'nin provokasyonları üzerine NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile imzalanan Üçlü Muhtıra'nın bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair yerel basına açıklama yaptı.

Haavisto, NATO'ya katılım sürecinde Finlandiya'nın İsveç ile aynı hızda ilerlemesi gerekip gerekmediği sorusuna, "Helsinki gerekirse bu stratejiyi yeniden düşünmeli. Elbette, her iki ülkenin güvenliği açısından bakıldığında, bu kesinlikle bir numaralı seçenek" ifadelerini kullandı.

Bakan Haavisto, öte yandan, durumu yeniden değerlendirmeye hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin İsveç'te yaşananlar konusunda "şokta ve kızgın" olduğunu, bunun da Türkiye ile müzakereyi zorlaştırdığını belirten Haavisto, "Bu protestocular, Finlandiya ve İsveç'in güvenliğiyle oynuyor. Amaçları Türkiye'yi kışkırtmak ve kamuoyu söylemini etkilemek" değerlendirmesini yaptı. Haavisto, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin ilkbaharda olası bir üçlü toplantı hakkında görüşmeler yaptığını ifade etti.

Bir sen eksiktin Edwin!

sveç’ten sonra Hollanda’da da Kur’an’a çirkin saldırı… Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırttı. Wagensveld, parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Wagensveld'in tek başına yaptığı gösteri polis korumasında gerçekleşirken, ırkçı lidere Kur'an-ı Kerim'i yakmaması şartıyla izin verildiği belirtildi. Paylaşımın devamında yırtılan Kur'an sayfalarının başka bir yerde tava içinde yakıldığı görüldü. Olay sonrası Ankara’dan sert açıklamalar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Hollanda makamları net tavır almalı” derken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda” dedi.

Erdoğan: Destek göremezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Ocak’ta kabine toplantısı sonrası şu açıklamayı yaptı: “Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz, birileri bize namussuzluk yaptığıvnda haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız, kusura bakmayın, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.”