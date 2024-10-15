ABD mahkemesi'nden Timur Cihantimur kararı

ABD'de 4 aydır tutuklu yargılanan Cihantimur bugün kelepçeli olarak son kez hakim karşısına çıktı. Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında, Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'deki dosyasında bir iddianamenin hazır olmadığını ve devam eden soruşturma aşamasında bir ABD vatandaşının iadesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Savcılık makamı ise davada yeterli delillerin olduğunu belirterek, 17 yaşındaki Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 1 saat süren duruşma sonunda Hakim Donald Cabell, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, savunma ve iddia makamından bir hafta içinde kendisine dava hakkında 8 sayfalık son savunma dilekçelerini teslim etmesini istedi.

Cabell, tarafların yazılı savunmalarını inceledikten sonra Cihantimur'un Türkiye'ye iade talebi hakkında kararını verecek.

Cihantimur'un annesi Eylem Tok da 9 Ekim'de yapılan karar duruşması için hakim karşısına çıkmış, hakim Cabell, aynı şekilde savunma ve iddia makamlarından bir hafta içinde son kez yazılı dilekçe ile savunmalarını yapmalarını istemişti.

Eylem Tok için verilen yazılı savunmaların teslim süresi yarın doluyor.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.