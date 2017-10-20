ABD: Onaylamıyoruz

20 Ekim 2017

ABD, PKK/PYD'lilerin Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Böyle sembollerin sergilenmesini onaylamıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ:

Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da konuyla ilgili şu görüşleri dile getirdi:

"Ortaya çıkan bu fotoğraf, Amerika'nın bugüne kadar söylediklerinin hepsini tekzip etmektedir ve terör örgütü, 'biz teröristlerle işbirliği yapmıyoruz, orada teröristler yok, Suriye Demokratik Güçleri var' diyen Amerika'yı biz buradayız diye yalanlamışlardır. Ortaya çıkan bu durum SDG'nin PKK yektir PYD ve YPG olduğunun da alenen bir itirafı durumundadır. Bu fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Türkiye ile Amerika ilişkilerine çok büyük zarar vermektedir. Umarım ortaya çıkan bu gerçek, Amerika'yı tekzip eden durum karşısında bugüne kadar sürdürdüğü politikayı yeniden değerlendirmeye alır ve bu yanlış gidişten döner."