ABD, Venezuela ile ticareti inceliyor

01 Şubat 2019

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile Venezuela arasındaki ticareti izlediğini ve yaptırımların ihlal edildiğine karar vermesi durumunda harekete geçeceğini belirtti. Washington, üç ay önce Venezuela'dan altın satışlarını durdurma amaçlı yeni yaptırımlar getirmişti.

ABD'de Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, bugün Ankara'da Türk hükümeti ile görüşmelerde bulunacak.

ABD'li yetkilinin verdiği bilgiye göre, ziyarette başlangıçta Türkiye'ye doğalgaz ihraç eden İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının görüşülmesi planlanıyordu ancak Venezuela ile ilgili konuların da görüşmeye dahil edilmesi muhtemel.

Reuters'da yer alan habere göre yetkili, "Türk-Venezuela ticari faaliyetlerinin durumunu izliyoruz ve yaptırımlarımızın ihlal edildiğini belirlersek, açıkça harekete geçeceğiz" dedi.

Resmi verilere göre 2017'de Türkiye'ye altın ihracatı bulunmayan Venezuela, geçen yıl ise Türkiye'ye 900 milyon dolar değerinde 23.63 ton altın ihraç etti. Söz konusu ihracın neredeyse tamamı, Washington yönetimi Kasım ayında yeni yaptırımlar uygulamaya başlamadan önce yılın ilk dokuz ayında yapıldı.

Washington'un Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak muhalefet lideri Juan Guaido'ya destek vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu arayarak desteğini ifade etmişti.

Yetkili, Türkiye'nin Maduro'yu desteklemeye devam etmesi konusunda Washington'un hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve ekledi: "Dünyadaki çok sayıda hükümetle konuştuğumuz gibi, Türklerle de görüştük, görüşlerimizi paylaşıyor ve Maduro rejiminin meşru olmadığını kabul etmeleri için bize katılmalarını istiyoruz. Şimdiye kadar bu görüşmeye olumlu cevap vermediler."

Kaynak: Reuters