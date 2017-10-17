ABD'de ithalat fiyat endeksi 15 ayın zirvesinde

17 Ekim 2017

ABD Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Böylece Haziran 2016’dan beri en büyük yükselişini kaydeden veriye ilişkin beklenti yüzde 0,6 artış yönündeydi. Beklentiyi geride bırakan ithalat fiyat endeksinin eylül itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 2,7 yükseldiği bildirildi.

Rapor, ithal petrol ürünleri fiyatlarındaki yüzde 4,5’lik ve ithal gıda fiyatlarındaki yüzde 1,8’lik artışların endeksi yukarı iten ana faktörler olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, eylülde yüzde 0,5 artması beklenen ihracat fiyat endeksi aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 2,9 artarak beklentiyi aştı. Aylık bazda Haziran 2016’dan bu yana en büyük artışı kaydeden ihracat fiyat endeksinde, tarım harici ürünlerin fiyatlarındaki yükselme önemli rol oynadı.

ABD'de özellikle ithalat fiyat endeksi, enflasyon baskıları açısından önem taşıyor. Buna karşın, analistler, eylülde ithal petrol ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarıyla yükselen endeksin çekirdek enflasyonu etkilemeyeceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA