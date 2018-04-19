ABD'den 'erken seçim' çıkışı

19 Nisan 2018

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesi ile ilgili açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin OHAL altında özgür, şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı, "26 Ağustos'ta erken genel seçim yapılsın" çağrısının ardından yapılan değerlendirmede, seçimlerin 24 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

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