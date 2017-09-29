ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat' uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat etmeleri konusunda uyardı. Gerekçe olarak ise 'terör örgütlerinin devam eden tehditleri' gösterildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyardı.
Bakanlıktan yayınlanan seyahat uyarısı bülteninde, "Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Türkiye'deki terör örgütlerinin devam eden tehditlerine karşı uyarır" ifadesi kullanıldı.
Bültende, 'süren terör tehdidi nedeniyle, Amerikan hükümet personelinin güneydoğudaki belirli bölgelere seyahatlerine kısıtlamalar getirildiği, İstanbul ve Adana'daki personel ve ailelerinin faaliyetlerinin sınırlandırıldığı' belirtildi.
Bakanlığın 28 Mart'ta yayınladığı benzer uyarının yerini aldığı kaydedilen bültende, "ABD vatandaşlarına, bu zamanda Türkiye'ye seyahat ihtiyacını dikkatli biçimde gözden geçirmeleri ve güneydoğuya seyahatten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.