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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine Satterfield atanacak

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine David Satterfield'in atanması kesinleşti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine Satterfield atanacak
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine David Satterfield'in atanmasının kesinleştiği bildirildi. 

Satterfield, Mısır, Lübnan, Suudi Arabistan ve Irak'ta görev yapmıştı.

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