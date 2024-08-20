ABD'nin Moskova Maslahatgüzarı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD'li bazı gazetecilerin ve paralı askerlerin Kursk bölgesine girdiği gerekçesiyle ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Stephanie Holmes, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'li gazetecilerin Kursk'a izinsiz şekilde yaptıkları girişlerin kınandığı ifade edildi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li paralı askerlerin de Kursk'ta bulunduğuna dair kanıtların elde edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, bu durumun, ABD'nin Ukrayna savaşına doğrudan katılması anlamına geldiğine işaret edildi.
Açıklamada, "Ülkemiz sınırını yasa dışı yollardan geçen tüm yabancı uzmanların ve paralı askerlerin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri için meşru askeri hedefler haline geldiği açıkça ifade edilmiştir" değerlendirmesine yer verildi.