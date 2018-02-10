"ABD'nin Türkiye'ye ambargo koyması mümkün değil"

10 Şubat 2018

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CNN Türk kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

"ABD PYD'ye silah vermeye devam eder ve Türkiye'nin operasyonları engelleme noktasında bir tutum alırsa İncirlik Üssü'nün statüsünü yeniden değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine Işık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konular enine boyuna tartışılması, konuşulması gereken konular. Bir tarafta ABD'nin yaptığı yanlışı ortaya koyuyoruz. Bu yanlıştan dönülmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarlarının da garanti altına alınması için bir politika geliştiriyoruz. Eğer Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarları bir adım atmayı gerektirirse Türkiye bu adımı atmaktan kesinlikle imtina etmez."

Işık, "Bu seçeneğin masada olduğu söylenebilir mi?" sorusuna, "Bazı şeyler konuşulmaz. Karar verici mekanizmalar her zaman, her konuyu mutlaka değerlendirme içerisinde tutarlar." yanıtını verdi.

"ABD'nin ambargo koyması mümkün değil"

Fikri Işık, sınırda füze kalkanı kurulmasına ilişkin, sınır ötesinden atılan roketlerin ilkel olması nedeniyle imhasının çok kolay olmadığını belirterek, akıllı mühimmatların bertaraf edilmesinin çok daha kolay olduğunu aktardı.

Rusya'dan S400 füze savunma sistemi alacak olması nedeniyle ABD'den Türkiye'ye bir ambargo hazırlığı olduğu söylentilerinin hatırlatılması üzerine Işık, "S400 aldığı için bir ambargo konulması, o çok mümkün değil. Ama S400'ü satan şirketi, ABD ambargo kapsamına aldığı zaman Türkiye'nin bundan dolaylı etkilenme ihtimali var. Yoksa Türkiye'ye doğrudan bir ambargo koymaları mümkün değil." diye konuştu.

ABD'nin, S400'ü satan Rus şirketini yaptırım listesine almasının Türkiye'yi engelleyip, engellemeyeceğine ilişkin soruya Işık, "Ben bu saatten sonra engelleyeceğini düşünmüyorum." karşılığını verdi.

Akşener'e yanıt

"Saadet Partisinin ittifakta yer alır mı?" sorusuna Işık, "Kolay olmamakla birlikte imkansız olmadığını düşünüyorum." diye cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda AK Parti ve HDP ittifak yapabileceğine" yönelik iddiasının hatırlatılması üzerine Işık, "Ağzı olan konuşuyor." dedi.

HDP'nin tamamen Kandil'in sözcülüğüne soyunduğunu anımsatan Işık, "O Kandil'in sözcülüğüne soyunduktan sonra ne AK Parti'nin HDP ile bir iş birliğine, ittifak girişimine tahammülü olur ne de HDP'nin böyle bir konuda kendi tabanına yönelik bir mesajı olabilir. AK Parti açısından bu işin kesinlikle mümkün olmadığını, sadece Sayın Akşener'in siyasi gündem oluşturmak veya kendine yönelik baskıyı azaltmak için söylediği bir ifade olarak değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA