ABİGEM, KOBİ’lerin AB standartlarını yakalamasına kılavuzluk ediyor
AB’nin MEDA programı kapsamında faaliyet gösteren 3 pilot projeden biri olan Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), başarılı performansı ile örnek teşkil ediyor.
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM), AB’nin MEDA programı kapsamında 2002 yılında Kocaeli, İzmir ve Gaziantep’de uygulanmış olan pilot bir AB projenin çıktısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Birliği Komisyonu ve TOBB tarafından bulundukları bölgelerin ve dolayısı ile Türkiye’nin büyüme, istihdam alanı ve rekabet gücü yaratma gibi öncelikli sorunlarına çözümler geliştirmek üzere gerçekleştirilen projenin başarılı olması halinde diğer bölgelerde de açılması hedeflenmişti. 4 yıllık proje süresini başarıyla tamamlayan 3 pilot merkezden biri olan ABİGEM Kocaeli, 2006 yılında faaliyetlerine Anonim Şirket olarak devam ederek ABİGEM Doğu Marmara adını aldı ve diğer merkezlerin kurulumu konusunda iyi uygulama örneği teşkil etti. Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.’nin ortaklık yapısında, başta Kocaeli Sanayi Odası olmak üzere, Kocaeli Ticaret Odası, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odaları gibi Marmara Bölgesinin ekonomik hayatının en önemli oyuncularının yanı sıra TOBB, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası bulunuyor.
Doğu Marmara ABİGEM’in amacının KOBİ’lerin alt yapılarını güçlendirerek AB ve dünya standartlarını yakalamalarını sağlamak ve ulusal, bölgesel, sektörel kalkınma politikalarının geliştirilmesine, yerine getirilmesine katkıda bulunmak olduğunu anlatan Doğu Marmara ABİGEM Genel Müdürü Şenay Yıldız, bölgedeki KOBİ’lerin gelişiminde kılavuzluk edici lokomotif güç olma vizyonu ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. KOBİ’ler için ivmelendirici, yurt dışı faaliyetlerinde öncülük edici, katma değeri ve verimliliği tepe noktaya taşıyıcı, sektörel, bölgesel ve bireysel işletmeler için projeler ürettiklerini vurgulayan Şenay Yıldız, Doğu Marmara ABİGEM’in faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:
“Doğu Marmara ABİGEM olarak ana başlıklarıyla iş geliştirme, eğitim, uluslararası iş geliştirme ve projelendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Kurum olarak sürekli sahadayız. Çünkü özellikle paradigma değişimlerinin bu kadar sık ve hızla yaşandığı ve rekabeti sürekli körüklediği iş dünyasında işletmelerin ihtiyaçları da aynı ivme ile paralel olarak değişirken, oturduğumuz yerden işletmelerin ihtiyaçlarını ve değişimin neresinde olduklarını anlayabilmek mümkün değil. Ekonomik hayatın nabzını iyi tutmamız, ihtiyacı iyi anlamamız ve doğru çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Bölge Odalarımızdan aldığımız destek de bizim için çok kıymetli. Meclisler, meslek komiteleri ve ihtisas komisyonları aracılığıyla hem ihtiyacı doğru belirleyebiliyoruz, hem de proaktif yaklaşımımız sayesinde işletmelerimize yönelik gelecekte onları bekleyen risklere, yapısal değişimlere yönelik hizmet ve projeler geliştiriyoruz.”
Avrupa Birliği’nin strateji geliştirme aşamasından itibaren yakın takibinde olan ‘Karbon Ayak İzi’ konusunda ve Yeşil Mutabakat ile alakalı farkındalığın artırılmasına yönelik olarak birçok seminer ve eğitimler düzenlediklerini aktaran Yıldız, Doğu Marmara ABİGEM’in uluslararasılaştırma faaliyetlerinden de bahsetti.
“Gücümüz, sahip olduğumuz güçlü iş ağları”
Doğu Marmara ABİGEM’in en köklü ve bölge çapında bilinirliliği olan uluslararasılaştırma faaliyetlerindeki başarısında en önemli unsurlarından birinin sahip oldukları güçlü iş ağları olduğunun altını çizen Şenay Yıldız, “2008 yılından bu yana Avrupa Birliği Komisyonu KOBİ Yönetim Ajansı, KOBİ Destek ve Yenilikçilik Programı alt bileşeni olan ‘Tek Pazar Programı’ kapsamında yürütülmekte olan dünyanın en büyük iş ağı Avrupa İşletmeler Ağı partneriyiz. Bu ağ yaklaşık 60 ülkede 600’ü aşkın organizasyonu ve 23 milyon işletmeyi birbirine bağlayan çok etkin bir ağ. Ulusal koordinatörlüğünü KOSGEB yapıyor ve ülkemizde 10 bölgesel konsorsiyum tarafından temsil ediliyor. Biz de Doğu Marmara bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Doğu Marmara Avrupa İşletmeler Ağı’nın ortağıyız. 15 yıldır proje ortaklarımız olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa KOSGEB, Eskişehir Sanayi Odası, Bursa ULUTEK, Kocaeli Üniversitesi Teknopark ve Düzce DÜSİMER ile bölge KOBİ’leri için katma değerli hizmetler sunuyoruz. Ağ kapsamında temel amacımız işletmelerimizin dış ticaret yetkinlikleri artırmak, AB pazarına yönelik ticari, teknolojik iş birliklerini geliştirmek, finansmana erişimde yönlendirici olmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmak. Bu kapsamda işletmelerimiz için ikili iş görüşmeleri, fuar etkinlikleri, heyet ziyaretleri düzenliyor, kullandığımız Uluslararası Eşleştirme Veri tabanımız üzerinden işletmelerimiz için ticari, teknolojik iş birliği fırsatlarını işletme özelinde hazırladığımız profil formlarıyla oluşturuyor, düzenlediğimiz yerel bilgilendirme etkinlikleri ve danışmanlık hizmetleri ile de işletmelerimizin AB uyum sürecini ve rekabet kapasitelerini geliştiriyoruz. Match4Industry ve Co-Matching ikili iş görüşmeleri etkinliklerimiz AB’de marka olmuş, her sene düzenlediğimiz en önemli faaliyetlerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.
“İşletmeleri fonlardan faydalandırıyoruz”
20 bini aşkın kişiye girişimcilik eğitimi ve koçluk hizmetleri verdiklerini, mesleki eğitim alanında sertifikasyon süreçlerine paydaşları ile destek olduklarını dile getiren Şenay Yıldız, tamamen uygulama esaslı atölye programları ile işletmelerin ilk ihracatlarını yapıyor olmalarının heyecanını paylaştıklarını kaydetti. İş geliştirme çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren birçok işletmeye ihtiyaç duydukları yatırım, süreç iyileştirme, dış ticaret danışmanlığı hizmetleri verdiklerini ifade eden Yıldız, işletmelerin en önemli sorununun finansmana erişim olduğunu bildiklerini ve bunun için işletmelerin ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanmalarını sağladıklarını belirtti.