Acı haberi Ömer Çelik duyurdu: AK Partili Betül Önderoğlu hayatını kaybetti!

AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi olan Betül Önderoğlu'nun trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Önderoğlu'nun acı haberini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, acılı aileye baş sağlığı diledi.

'Teşkilatımızın başı sağ olsun'

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun."