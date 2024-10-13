Acı haberi Ömer Çelik duyurdu: AK Partili Betül Önderoğlu hayatını kaybetti!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partili Betül Önderoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Önderoğlu'nun trafik kazası nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi olan Betül Önderoğlu'nun trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Önderoğlu'nun acı haberini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, acılı aileye baş sağlığı diledi.
'Teşkilatımızın başı sağ olsun'
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun."
Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 13, 2024
Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.
Teşkilatımızın başı sağolsun.@AKGenclikGM @Akparti pic.twitter.com/WjxARcxOYy