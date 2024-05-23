Adalar halkının İETT'ye minibüs tepkisi sürüyor

Adalar halkının yer aldığı Adalar Sivil İnisiyatifine üye bir grup, İETT'nin Büyükada'ya 06.00 sıralarında getirdiği 10 minibüse tepki göstermek ve kurumu protesto etmek için Büyükada Saat Meydanı önünde toplandı.

"Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart açan grup, sloganlar atarak İETT otobüs durağına yürüdü. Grup tarafından yapılan açıklamada, Adalar'ın birinci derece sit alanı ve yasalarla koruma altında olduğu hatırlatıldı.

Herkesin yasalara ve kurallara uymak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, İETT yetkililerince Adalar'da kullanılmak için sabahın erken saatlerinde 10 minibüsün Büyükada'ya getirildiği belirtildi.

Adalar'da daha önce minibüs kullanılmaması için toplanan imzaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesi, İBB Adalar Koordinatörlüğü ve İETT'ye teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Herkesi yasalara uymaya davet ediyoruz. Adalar hepimizin diyoruz. Nasıl korunması gerektiğini de defalarca bildirdik. Gelin hep birlikte Ulaşım Master Planı'nı yapalım, bu kaosa bir son verelim. Bu yasa tanımazlığa bir son verelim, başka Adalar yok." ifadeleri kullanıldı.

Adalar esnafından da destek isteyen grup, Adalar'ı özgün ve özel kılan her şeyin çok hızlı bir şekilde kaybedildiğini ve ilçenin yakın zamanda turistlerin gelmek istemediği bir yer olacağını belirtti.