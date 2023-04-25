Adalet Bakanı açıkladı: Fahiş kira artışına yaptırım geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Piyasa koşullarına aykırı bir biçimde fahiş kazanç elde etmek yoluyla bir işe girişiyorsa kanun yoluyla yaptırıma bağlanabilir. Bu konuyu ilişkin üç tane alternatif hazırladık. Birincisi hapis cezası olabilir, adli para cezası olabilir ve son olarak idari para cezası olabilir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için talimattır. O açıklaması bizim parti kurultayımız, seçim çalışmaları, seçim stratejimiz, millete dönük faaliyetlerimiz bakımında son derece kıymetlidir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum da bu konuda açıklama yaptı. Şimdi biz Adalet Bakanlığı olarak burada ne yapabiliriz. Bunun üzerinde biz de hazırlıklarımızı yapmış durumundayız esasında.

Seçimden sonra inşallah bu konuda ikinci bir adımın atılacağını ve alt yapısını kendimizce hazırladık. Bu süre bir defa uzatılacak. İkincisi de bir yaptırım getirme durumu söz konusu."