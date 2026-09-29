Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Ahmet Şık’a suç duyurusu ve tazminat davası

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Adalet Bakanı Akın Gürlek ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık arasındaki kira iddiaları yargıya taşındı. Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, yaptığı açıklamada Şık’ın iddialarının gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu savundu.

Abdullah Adır’ın açıklamasına göre Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek, Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ediyor.

Adır, başka bir konut kiralandığı yönündeki iddiayı reddederek Ahmet Şık’a elinde kira sözleşmesi ve ödeme belgesi bulunması halinde bunları kamuoyuyla paylaşması çağrısında bulundu.

Ahmet Şık hakkında suç duyurusu

Gürlek ailesinin kişilik hakları ve itibarının hedef alındığını savunan Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında iftira suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Şık hakkında ayrıca kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açıldı.

Adır, açıklamasında, “Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır” ifadelerini kullandı.