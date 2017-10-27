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Adalet Bakanı Gül'den Büyükada davasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül, Büyükada davası sanıklarının tahliye edilmesine ilişkin pazarlık iddialarının söz konusu olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Gül'den Büyükada davasına ilişkin açıklama
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Büyükada davasıyla ilgili açıklama yaptı.

Gül, "Öyle bir iddianın gerçeklikle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. 'Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir. Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hakimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır." dedi

Kaynak: AA

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