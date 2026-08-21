Adalet Bakanı Gürlek: Turizm alanları ve tribünler suç için kullanılamaz

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İstanbul ve İzmir’de organize suç örgütlerine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul’daki operasyonun merkezinde, kentin turistik noktalarında özellikle yabancı turistleri hedef aldığı belirtilen bir hırsızlık şebekesi yer aldı.

İzmir’de ise “Forza” ve “Yalı” taraftar grupları içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen iki organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yabancı turistleri “sıkıştırma ve perdeleme” yöntemiyle hedef aldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren bir hırsızlık şebekesi deşifre edildi.

Soruşturmaya göre şüpheliler; tramvaylarda, duraklarda ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek yabancı turistleri hedef aldı.

Şebekenin hırsızlık için kullandığı yöntemin ise “sıkıştırma ve perdeleme” olduğu belirtildi.

32 şüpheli tespit edildi

Yürütülen çalışmalar sonucunda şebekeyle bağlantılı, çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin kalabalık turistik bölgelerde birlikte hareket ederek turistlerin eşyalarını çaldıkları belirtildi. Soruşturma kapsamında şebekenin gerçekleştirdiği 25 ayrı eylem belirlendi.

Günlük kazançları yaklaşık 400 bin lira

Soruşturmada ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri de suç örgütünün elde ettiği iddia edilen kazanç oldu.

Adalet Bakanı Gürlek'in aktardığı bilgilere göre şebekenin 25 ayrı eylemde günlük yaklaşık 400 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

İstanbul’da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek yapılanmanın faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

İzmir’de taraftar gruplarına operasyon

İstanbul’daki operasyonun yanı sıra İzmir’de de organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, “Forza” ve “Yalı” taraftar grupları içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen iki organize suç örgütü deşifre edildi.

Soruşturmanın, 19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün öldürülmesinin ardından derinleştirildiği belirtildi.

8 ayda 8 ayrı şiddet eylemi

Yapılan incelemelerde iki grup arasında 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi gerçekleştiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında toplam 59 örgüt mensubu belirlendi. Bu kişilerden 27’sinin halihazırda cezaevinde bulunduğu bildirildi.

4 ilde 39 adrese baskın: 28 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 4 ilde toplam 39 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, örgüt yöneticilerinin de gözaltına alındığı açıklandı. Firari durumdaki 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurlarının ele geçirildiği bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların ardından yaptığı açıklamada turistik bölgelerin hırsızlık, spor tribünlerinin ise silahlı hesaplaşmalar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Gürlek, suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, bağlantıları ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine gidilmeye devam edileceğini belirterek, “Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.