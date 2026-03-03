Adalet Bakanı Gürlek'ten, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a ziyaret

11 Şubat'ta Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin hesabından fotoğraf paylaşan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

- Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

- Kapadokya’nın merkezi, güzel şehrimiz Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunu; memleketimizi daha ileriye taşıyacak projeler ve yatırımları konuştuk.

- Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi ele aldığımız verimli bir görüşme oldu. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve ilgisi teşekkür ediyorum.