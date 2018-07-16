Adalet Bakanı: OHAL birkaç güne sona erecek

16 Temmuz 2018

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül OHAL'in ne zaman kalkacağına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Bakan Gül, "OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye'yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir" dedi.