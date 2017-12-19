Adalet Bakanı: Seçim ittifakı faydalı olabilir

19 Aralık 2017

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, seçim ittifakı için çalışma yapılabileceğini söyledi.

Gül, "Seçim ittifakı ile ilgili kanunda engel söz konusu, bunun kalkması sandık için faydalı olabilir, bunlar değerlendirilen hususlar" diye konuştu. Ayrıca, seçim barajının gündemlerinde olmadığını kaydetti.

ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Gül, "Türkiye egemen bir devlettir bu mahkeme kararını kabul etmek mümkün değildir. ABD'deki dava için, Adalet Bakanlığı nezdinden resmi bir belge gitmedi" dedi.

Gül, FETÖ'ye yönelik operasyonlara ilişkin ise, "Yargıda FETÖ tamamen temizlendi, bitmiştir diyemeyiz. Bütün yargı mensuplarından eminiz, kanaatimiz tamdır ama soruşturması devam edenler var. FETÖ sonuçta bir taşeron, sahibi var, o nedenle teyakkuzda olmak lazım" diye konuştu.

Kaynak: Reuters