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Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 4’ü Türk, 6’sı Suriyeli 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs’ta eylem arayışı içinde olabilecekleri değerlendirilen DEAŞ mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü Türk, 6'sı Suriyeli olmak üzere 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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