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Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 10 zanlının kentte olduğunu tespit etti.

TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, baskın yaptıkları adreslerdeki 10 şüpheliyi yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.