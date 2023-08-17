Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, evde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Haber Merkezi
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, evde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kandilli Mahallesi'nde H.U'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında H.U'nun evi kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.