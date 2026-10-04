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Adana'da peş peşe depremler: Saimbeyli'de bir sarsıntı daha

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Gün içinde aynı bölgede 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilmişti. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son depremler: Adana'da peş peşe depremler: Saimbeyli'de bir sarsıntı daha kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin büyüklüğü ne?

AFAD'ın verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 14.36'da 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Saimbeyli'de gün içinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından saat 19.00'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Sarsıntılar Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.

Osmaniye'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Adana'daki depremlerin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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