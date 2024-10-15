Adana'daki denetimlerde onlarca silah ve el bombaları ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana Seyhan'da yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 2'si kalaşnikof 32 tüfek, 43 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 4 el bombası, 289 uyuşturucu hap, Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde, çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklete de el konuldu. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı.