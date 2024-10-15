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Adana'daki denetimlerde onlarca silah ve el bombaları ele geçirildi

Adana'daki Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı. İlçede, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 4 el bombası ile 80 silah ele geçirildi; ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 35 şüpheli tutuklandı.

AA
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana Seyhan'da yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 2'si kalaşnikof 32 tüfek, 43 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 4 el bombası, 289 uyuşturucu hap, Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde, çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklete de el konuldu. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı.