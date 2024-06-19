Adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim ihraç edildi
Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir." bilgisine yer verildi.