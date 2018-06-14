Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD Bayrağı'nı öperken görüntülendi

14 Haziran 2018

Öksüz’ün kayınbiraderi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan işyerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri AA objektiflerine yansıdı.

Hudson Nehri'nin kenarındaki River Road (caddesi) üzerinde bulunan Edgewater Motors isimli işyerinin önünde, çeşitli markalarda çok sayıda lüks otomobilin yer alması dikkat çekti.

Yıldırım'ın New Jersey'in lüks semtlerinden Ridgefield semtinde oturduğu yaklaşık 550 bin dolar değerindeki üç katlı evinin önünde de çeşitli markalarda 3-4 ayrı araç bulunuyor.

Adil Öksüz'ün eşi, Yıldırım’ın ise kardeşi olan Aynur Öztürk'te evin önünde AA tarafından görüntülenmiş ve kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullandığı kameralara yansımıştı.

Yıldırım’ın işyerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü görülüyor.

Yıldırım’ın Türk çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallıyor.

Abdulhadi Yıldırım ve çalışanının sevgi gösterisinin ardından bayrak, işyerinin dış kısmına asılıyor.

Adil Öksüz'ün eşi de ABD'de New Jersey eyaletinde görüntülenmişti. New Jersey'de kaldıkları evin değerinin 550 bin dolar olduğu belirtilirken, villanın garajındaki araçlar da dikkat çekti.

New Jersey Clark Caddesi, ABD'nin zengin kesiminin yaşadığı yer olarak biliniyor.

FETÖ firarisi Adil Öksüz 15 Temmuz'un en kilit isimleri arasında yer alıyor. Örgütün sözde 'TSK imamı' olarak kırmızı bültenle aranıyor.

Kaynak: AA