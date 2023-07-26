Adıyaman ve Erzurum'da deprem korkutan deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 04.46 sıralarında ise Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Merkezi
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, saat 04.46 sıralarında Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.