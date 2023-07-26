Adıyaman ve Erzurum'da deprem korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, saat 04.46 sıralarında Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.