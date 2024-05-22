Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eserleri aramada kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından Besni Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.