Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı
İl Jandarma ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik 6 ay boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda operasyon düzenledi ve 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA
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Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eserleri aramada kullanılan aparatlar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından Besni Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.