Adliye önündeki saldırıya yayın yasağı
İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin önündeki polis noktasına DHKP/C'li teröristler tarafından düzenlenen saldırırıya yayın yasağı getirildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına yönelik yayın yasağı kararı aldığını bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesindeki terörist saldırıya ilişkin olarak 'yayın yasağı' kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.