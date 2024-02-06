Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik noktasına saldırı: İki terörist öldürüldü; bir kişi hayatını kaybetti

Kağıthane ilçesinde İstanbul Adalet Sarayı önündeki güvenlik noktasına bugün öğle saatlerinde silahla ateş açıldı. Polis saldırganlara hemen ateşle karşılık verdi. Bu sırada çevredekiler panikle etrafa kaçışırken, adliyede bulunan vatandaşlar yere yattı. Saldırı sonrası adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi.

Polis noktasına saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya dair ilk açıklamasında, saat 11:46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu ifade etti.

Yerlikaya şunları kaydetti: "1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

'Teröristler DHKP/C terör örgütüne üye'

Bakan Yerlikaya, ikinci açı klamasında ise teröristlerin DHKP/C'li olduklarını duyurdu. Yerlikaya şunları aktardı: "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Öldürülen teröristlerin isminin Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın olduğunu öğrenildi. AA'nın haberine göre olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Bir yaralı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik terör saldırısında yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybeden kişinin Dilfiraz Karataş olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislere teşekkür eden Tunç, saldırıda yaralanan polis memurları ve vatandaşlara acil şifa diledi.

Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadesini kullandı.