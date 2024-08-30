AFAD duyurdu: Adana, Kahramanmaraş ve Akdeniz’de deprem (Son depremler)

Akdeniz'de artçı sarsıntılar sürerken deprem bölgesinden de deprem haberleri geldi. AFAD son depremlere ilişkin verileri açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde akşam saatlerinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Pazarcık’ta 3,5 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yine aynı korkuyu yaşadı. Saat 01:41'de meydana gelen Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 3,5 olarak duyuruldu. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem kuvvetli hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Son deprem Akdeniz'de

Son olarak Akdeniz sallandı. AFAD, 04:35'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu.