AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremleri gün içersinde güncelliyor. Sabah saatlerinde Elazığ'dan son dakika deprem haberi geldi. AFAD, Keban Barajı'nda 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Elazığ'ın merkezine 03.39 kilometre mesafedeki deprem saat 06:40'ta gerçekleşti. Depremin derinliği 9.01 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da merkez üssü Marmaris açıkları olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.