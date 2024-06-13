AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son günlerde peş peşe son dakika deprem haberleri geliyor. Sarsıntıyı hissedenler "Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu" sorularının yanıtlarını arıyor. Dün akşam saatlerinde Muğla'daki 4.7'lik deprem sonrası sabah saatlerinde Elazığ'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. İşte 13 Haziran son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremleri gün içersinde güncelliyor. Sabah saatlerinde Elazığ'dan son dakika deprem haberi geldi. AFAD, Keban Barajı'nda 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Elazığ'ın merkezine 03.39 kilometre mesafedeki deprem saat 06:40'ta gerçekleşti. Depremin derinliği 9.01 kilometre olarak ölçüldü.
Muğla'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da merkez üssü Marmaris açıkları olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.