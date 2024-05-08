AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler 8 Mayıs)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sabaha karşı meydana gelen depremin derinliği 11.08 kilometre olarak ölçüldü.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan sabaha karşı deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04:18'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 11.08 kilometre olarak ölçüldü.