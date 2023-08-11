AFAD, İŞKUR, Meteoroloji ve SGK Başkanları değişti! Tamer Karadağlı da atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bürokraside yeni atamalar yapıldı.

Karara göre SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atanırken, AFAD Başkanlığına da Okay Memiş getirildi.

Tamer Karadağlı da atanan isimler arasında

Oyuncu Tamer Karadağlı ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi.

Atama gerçekleştirilen diğer kurumlar şunlar:

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Personel Günel Müdürü Nihat Umut Döktür, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Strateji Geliştirme Başkanı İhsan Çimen, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güven, Teftiş Kurulu Başkanı İzzet Güven, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir oldu.