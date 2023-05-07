AFAD, son 3 ayda meydana gelen deprem sayısını açıkladı

AFAD, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerin ardından 6 Mayıs'a kadar olan süreçte 33 bin 77 deprem kaydedildiğini duyurdu.



AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.