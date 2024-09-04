AFAD ve Kandilli duyurdu: Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Gece saatlerinde Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'deki depremi duyurdu. Saat 00.29'da meydana gelen depremin derinliği 12,22 kilometre olarak ölçüldü. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.29'da merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 12,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin derinliği 17.6 kilometre olarak kaydedildi.