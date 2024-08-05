AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri duyuruyor. Marmara Denizi'nde saat 00.34'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'a 07.14 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 14.38 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. "Az önce deprem mi oldu" sorusunun yanıtını araştıranlar güncel deprem listesini takip ediyor.