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Afrin şehidi Hatay'da uğurlandı

Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Sergen Pamukçu, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin şehidi Hatay'da uğurlandı
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Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Sergen Pamukçu, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen törene, şehidin babası Fadil ve annesi Seliz, abisi Selahattin Pamukçu, Hatay Valisi Erdal Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Seliz Pamukçu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Antakya Şehitliğinde toprağa verildi.

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Kaynak: AA

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