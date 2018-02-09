Akar, harekatı havadan denetledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen harekatı denetledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanları ile Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nı denetledi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Akar'ın gerçekleştirdiği faaliyete ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen harekatı denetledi.
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Kaynak: AA