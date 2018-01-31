Afrin'deki "Öcalan Anıtı" SİHA ile imha edildi
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, harekat kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yapılan keşif faaliyetinde, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına "Öcalan Anıtı" inşa edildiği belirlendi.
Terör örgütü tarafından provokasyon yapmak için 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen, Öcalan posterinin yer aldığı sözde anıtın imha edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.
Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen sözde anıt için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendi.
Yapının yerli üretim SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşıldı. Vurularak yerle bir edilen sözde anıtın üzerinden kalkan toz bulutu dikkati çekti.
Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı: 1 ölü
Kaynak: AA