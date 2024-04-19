Afyonkarahisar Belediyesi'ne kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı
Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığı bildirildi.
Haber Merkezi
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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.