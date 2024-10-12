Afyonkarahisar'da orman yangını!
Afyonkarahisar'da çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye arazözler ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına başladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Yeşilhisar köyü Ambarderesi mevkisinde bulunan çöplükte yangın çıktı.
Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye arazözler ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.