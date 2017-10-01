Ağaçlandırmaya 3.4 milyar TL

01 Ekim 2017

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) son 14 yılda ülke genelinde 3 milyar 813 milyon 803 bin 886 fidan dikildi. Aynı dönemde 48 milyon 96 bin 429 dekar arazide gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetleri için yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira tutarında harcama yapıldı.

Bu süreçte en fazla ağaçlandırma faaliyeti Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş ve Muğla'da gerçekleştirildi.

Mersin'de 292 milyon 873 bin 634 adet fidan dikilirken, 1 milyon 805 bin 988 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Adana'da 204,6 milyon, Antalya'da 148,3 milyon, Kahramanmaraş'ta 130,9 milyon fidan toprakla buluşturuldu, Muğla'da da 127,7 milyon fidanın dikimi gerçekleştirildi. Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Balıkesir ve Konya da en çok ağaçlandırma yapılan ilk 10 il arasına girdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2002 yılında 116 milyon 500 bin fidan üretilmiştir, bu yıl 322 milyon 250 bin üretilecek. 2002'de yılda ortalama 79 milyon 705 bin adet fidan dikilmiş olup, bu yıl ortalama 251 milyon 942 fidan dikilmesi planlandı. 2002'de yılda ortalama 79 bin 121 hektar alanda ağaçlandırma yapılmış olup, 2017 yılında ortalama 251 bin 465 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılması planlanmıştır." bilgisini verdi.

Kaynak: AA